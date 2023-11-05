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Мировое обозрение

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Дудаев поздравил сына Кадырова Адама с назначением на «важную должность»

Дудаев поздравил сына Кадырова Адама с назначением на «важную должность»

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев поздравил пятнадцатилетнего сына Рамзана Кадырова Адама с назначением на «важную должность» в Службе безопасности главы Чечни.

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