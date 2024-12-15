Игумен Лука объяснил, можно ли носить одежду мёртвых людей

Священник развеял мифы вокруг якобы дурной энергетики, которая передаётся одежде от покойных.Настоятель Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря игумен Лука (Степанов) продолжает отвечать на вопросы своих подписчиков в telegram-канале.