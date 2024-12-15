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Игумен Лука объяснил, можно ли носить одежду мёртвых людей

Игумен Лука объяснил, можно ли носить одежду мёртвых людей

Священник развеял мифы вокруг якобы дурной энергетики, которая передаётся одежде от покойных.Настоятель Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря игумен Лука (Степанов) продолжает отвечать на вопросы своих подписчиков в telegram-канале.

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