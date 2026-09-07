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Новости Липецка

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В Липецкой области бензин есть на 79 автозаправках

В Липецкой области бензин есть на 79 автозаправках

На 79 работающих АЗС Липецкой области бензин АИ-92 продают на 62 станциях, АИ-95 — на 48, а АИ-100 есть только на одной.

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