Российская газета

17 055 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ВЛАДИСЛАВ
    Горбачёв вёл страну к развалу с 1986г. Его тезис о развалившем страну ГКЧП не выдерживает никакой критики. ГКЧП предо...Михаил Горбачев: ...
  • леонид жильцов
    Вопрос для чего такая обширная команда была на самолете и второй вопрос если на борту такой опытный экипаж почему не ...Крушение российск...
  • Виктор Борисов
    Да не Роскосмос предложил,а лично Рогозин. Просто пропасть какая-то! Не успели американцы разобраться со своими пробл..."Роскосмос" предл...

Юрист объяснил, как может измениться порядок получения наследства в России

Юрист объяснил, как может измениться порядок получения наследства в России

Принятие этой инициативы ждут ждут сотни людей, столкнувшихся с "мнимыми наследниками". Ранее "Российская газета" уже писала о важности предлагаемых изменений"Сегодня оспаривать отцовство, если регистрационная запись о родителе была сделана с нарушением закона (например, на основании подложных документов), могут: гражданин, записанный в качестве отца или матери ребенка; биологический родитель этого ребёнка; сам ребёнок по достижении им совершеннолетия, опекун (попечитель) ребёнка; опекун родителя, признанного судом недееспособным; ребёнок до 18 лет, объявленный полностью дееспособным в результате эмансипации или вступления в брак.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх