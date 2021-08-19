Юрист объяснил, как может измениться порядок получения наследства в России

Принятие этой инициативы ждут ждут сотни людей, столкнувшихся с "мнимыми наследниками". Ранее "Российская газета" уже писала о важности предлагаемых изменений"Сегодня оспаривать отцовство, если регистрационная запись о родителе была сделана с нарушением закона (например, на основании подложных документов), могут: гражданин, записанный в качестве отца или матери ребенка; биологический родитель этого ребёнка; сам ребёнок по достижении им совершеннолетия, опекун (попечитель) ребёнка; опекун родителя, признанного судом недееспособным; ребёнок до 18 лет, объявленный полностью дееспособным в результате эмансипации или вступления в брак.