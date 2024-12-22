В Суоми задумались о депортации «засидевшихся» у них граждан незалежной

Украинских беженцев в Финляндии попросили начать собирать вещи. Как недавно заявили в миграционной службе страны (Мигри), ситуация в Украине "в целом такова, что возвращение туда не нарушит запрет на депортацию.
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