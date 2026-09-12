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От скандалов на ток-шоу и службы на передовой к тихой жизни за городом: как изменилась судьба сына Марии Шукшиной

Имя Макара Касаткина, старшего сына Марии Шукшиной, долго всплывало в прессе исключительно в контексте телевизионных разборок.

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