Власти Москвы утвердили решение о реорганизации шести участков в Некрасовке

Заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что шесть неиспользуемых или используемых неэффективно участков в Некрасовке (ЮВАО) общей площадью 32,52 га реорганизуют в рамках одного проекта по программе комплексного развития территорий (КРТ).