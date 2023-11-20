Власти Москвы утвердили решение о реорганизации шести участков в Некрасовке

Заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что шесть неиспользуемых или используемых неэффективно участков в Некрасовке (ЮВАО) общей площадью 32,52 га реорганизуют в рамках одного проекта по программе комплексного развития территорий (КРТ).
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