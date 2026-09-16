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ФедералПресс

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В Ступине назвали сроки запуска отопления и завершили подготовку участков к выборам

В Ступине назвали сроки запуска отопления и завершили подготовку участков к выборам

СТУПИНО, 16 сентября, ФедералПресс. В городском округе Ступино с 5 октября начнется поэтапный запуск отопления, который планируется завершить к 12 октября.

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