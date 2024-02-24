В Белом доме попытки конфисковать активы РФ назвали сложным процессом

При реализации идеи о конфискации замороженных российских активов и использования их для восстановления Украины США и союзники сталкиваются с некоторыми сложностями, так как эти средства хранятся на международных площадках, заявила 23 февраля на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.