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Малиновский извинился за объятия с Головиным, умер Бобби Халл, класико в 1/2 Кубка Испании, поражение СКА, «Юве» оспорит снятие очков, Канселу едет в «Баварию» и другие новости

Малиновский извинился за объятия с Головиным, умер Бобби Халл, класико в 1/2 Кубка Испании, поражение СКА, «Юве» оспорит снятие очков, Канселу едет в «Баварию» и другие новости

1. Хавбек «Марселя» Руслан Малиновский извинился за объятия с полузащитником «Монако» Александром Головиным.

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