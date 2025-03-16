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Зеленский назвал очень сложным территориальный вопрос по итогу конфликта

Зеленский назвал очень сложным территориальный вопрос по итогу конфликта

Территориальный вопрос, по мнению Зеленского, является слишком сложной проблемой.Владимир Зеленский сделал новое заявление относительно территорий.

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