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Газета.ру

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Nikkei: Honda готова платить премии в размере почти $1000 в месяц за владение ИИ

Nikkei: Honda готова платить премии в размере почти $1000 в месяц за владение ИИ

Компания Honda Motor разработала трехуровневую программу сертификации, которая оценивает уровень владения сотрудниками инструментами искусственного интеллекта с помощью письменных экзаменов и собеседований.

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