Nikkei: Honda готова платить премии в размере почти $1000 в месяц за владение ИИ

Компания Honda Motor разработала трехуровневую программу сертификации, которая оценивает уровень владения сотрудниками инструментами искусственного интеллекта с помощью письменных экзаменов и собеседований.
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