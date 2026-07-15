Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

37 072 подписчика

Эксперт спрогнозировал последствия разбирательства ФАС с Apple для россиян

Эксперт спрогнозировал последствия разбирательства ФАС с Apple для россиян

Глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко заявил, что разбирательство между Федеральной антимонопольной службой (ФАС) и Apple, скорее всего, не повлияет на рядовых российских пользователей, а противостояние примет «вялотекущий» формат.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии