Эксперт спрогнозировал последствия разбирательства ФАС с Apple для россиян

Глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко заявил, что разбирательство между Федеральной антимонопольной службой (ФАС) и Apple, скорее всего, не повлияет на рядовых российских пользователей, а противостояние примет «вялотекущий» формат.
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