NBC News: Маск, Безос и Цукерберг примут участие в инаугурации Трампа

Церемонию вступления в должность избранного президента США Дональда Трампа посетят американский предприниматель и руководитель SpaceX и Tesla Илон Маск, основатель Amazon Джефф Безос, а также глава Meta (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) Марк Цукерберг.