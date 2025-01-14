NBC News: Маск, Безос и Цукерберг примут участие в инаугурации Трампа

Церемонию вступления в должность избранного президента США Дональда Трампа посетят американский предприниматель и руководитель SpaceX и Tesla Илон Маск, основатель Amazon Джефф Безос, а также глава Meta (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) Марк Цукерберг.
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