Война, сблизившая СССР и Индию

СССР – Индия: от дипломатической сдержанности к военно-техническому сотрудничеству Продолжим разговор об азиатском направлении советской внешней политики в период агонии Южного Вьетнама и крушения надежд США на создание антикоммунистического форпоста в центре Азиатско-Тихоокеанского региона.