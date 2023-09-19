Военное обозрение

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Война, сблизившая СССР и Индию

Война, сблизившая СССР и Индию

СССР – Индия: от дипломатической сдержанности к военно-техническому сотрудничеству Продолжим разговор об азиатском направлении советской внешней политики в период агонии Южного Вьетнама и крушения надежд США на создание антикоммунистического форпоста в центре Азиатско-Тихоокеанского региона.

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