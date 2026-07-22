Подделок купюр на Урале стало втрое меньше: 59 против 21

21 поддельную банкноту выявили на территории Свердловской области в первом полугодии 2026 года. По данным Уральского главного управления Банка России, этот показатель почти в три раза ниже по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, когда в регионе обнаружили 59 фальшивок.