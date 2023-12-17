Комбриг ВСУ Яцычин: САУ CAESAR не подходят для конфликта на Украине

Взявший на себя командование бригадным формированием киевского режима Ян Яцычин поделился информацией о том, что получаемые от Парижа самоходки CAESAR оказались неподходящими для того, чтобы применять их в текущем противостоянии.
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