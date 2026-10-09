Более 70% россиян считают, что пишут на русском языке без ошибок. Это показал опрос фонда «Общественное мнение», передает «Интерфакс».
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