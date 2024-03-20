Помогал борьбе с Кремлем за 1 млн. долларов.WT: не взятка, а «борьба за свободу» — Хантер Байден объяснил, за что получал миллионы долларов на УкраинеНа закрытом заседании конгресса сын американского президента поведал, что состоял в совете директоров украинской энергетической компании Burisma, чтобы «помогать борьбе» Запада с Москвой.
Брал взятки для борьбы с Кремлем
Комментарии
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Олег Самойлов
Да дурак он просто!
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18 час.
СП
Сергей Потемкин
А нам до него какое дело?
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18 час.
Наталия
А заодно Квасьневского сдал! Прелесть! У папаши возрастное, а у сыночка, похоже, врожденное, слабоумие.
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18 час.
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