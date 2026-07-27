Володин сделал заявление о свободе в России

Россия является свободной и открытой страной. Такое заявление сделал председатель Госдумы Вячеслав Володин во время встречи президента Владимира Путина с депутатами, оно опубликовано на сайте нижней палаты парламента.
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