Как и с чем носить кроссовки, которые будут в тренде в 2025 году

Кроссовки давно вышли за рамки спортивной обуви, став ключевым элементом современного гардероба. В 2025 году мода на кроссовки продолжает эволюционировать, предлагая сочетание функциональности, экспериментов с дизайном и экологичной направленности.
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