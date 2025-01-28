Израиль повысит защищенность своих F-16

Израиль планирует повысить защищенность парка истребителей F-16I военно-воздушных сил страны. Самолеты получат новый комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и систему обнаружения пусков ракет, пишет Defence Network.
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