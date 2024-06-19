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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хвича Кварацхелия: «Определюсь с будущим потом. Сейчас сосредоточен только на Евро» 

Сообщалось, что вингера хочет приобрести «ПСЖ», но «Наполи» намерен сохранить футболиста. «Я чувствую себя хорошо, сосредоточен только на Евро и отдаю всего себя на этом турнире.

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