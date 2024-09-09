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Стало известно, как сейчас живет Таисия Маслякова – наследница империи КВН

Стало известно, как сейчас живет Таисия Маслякова – наследница империи КВН

К внучке Александра Маслякова с малых лет приковано повышенное внимание. В этом году она поступила на факультет управления и политики МГИМО.

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