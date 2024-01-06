Путин: власти поддержат семьи погибших героев спецоперации

Государство окажет должную поддержку семьям погибших героев СВО. Об этом президент России Владимир Путин заявил во время встречи в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево с родственниками военнослужащих, погибших в ходе проведения специальной военной операции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии