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Путин: власти поддержат семьи погибших героев спецоперации

Путин: власти поддержат семьи погибших героев спецоперации

Государство окажет должную поддержку семьям погибших героев СВО. Об этом президент России Владимир Путин заявил во время встречи в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево с родственниками военнослужащих, погибших в ходе проведения специальной военной операции.

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