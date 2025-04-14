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Многочасовую магнитную бурю прогнозируют 16 апреля

Многочасовую магнитную бурю прогнозируют 16 апреля

В среду, 16 апреля 2025 года, на Землю может обрушиться новая магнитная буря. Об этом сообщается в прогнозе на Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

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