РИА: доля США в европейском импорте СПГ упала до минимума с августа 2022 года

Доля США в европейском импорте сжиженного природного газа (СПГ) по итогам мая сократилась до 14%. Это самый низкий показатель с августа 2022 года, пишет РИА Новости со ссылкой на данные консалтинговой компании ICIS.
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