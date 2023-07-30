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Таки шо этот Нигер себе позволяет?!

Таки шо этот Нигер себе позволяет?!

А поговорить?! Вы уже это видели? - "Да здравствует Россия": в столице Нигера сотни жителей собрались у Национальной ассамблеи страны, выражая поддержку мятежникам.

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Комментарии
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Piotr Priladyshev
Колонизироввть Африку снова,то есть грабить,  Западу не удастся, а вести взаимовыгодное сотрудничество они никогда не умели! Советский Союз это умел и его африканцы уважали. Просто я бывал в африканских странах при Союзе и при Империализме( на  современном сленге- при Глобализме) и наблюдал развитие этих стран прежде и падение в пропасть после разрушения Союза! Это с уничтожением  Америки весь Мир начнёт  развиваться на принципах взаимного уважения и соблюдения интересов всех стран без разделения на Бедные, Слаборазвиые, Второсортные,Достойные-недостойные развиваться и прочее что противоречит  Общечеллвеческим ценностям ...
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