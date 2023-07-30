Таки шо этот Нигер себе позволяет?!

PP

Piotr Priladyshev

Колонизироввть Африку снова,то есть грабить, Западу не удастся, а вести взаимовыгодное сотрудничество они никогда не умели! Советский Союз это умел и его африканцы уважали. Просто я бывал в африканских странах при Союзе и при Империализме( на современном сленге- при Глобализме) и наблюдал развитие этих стран прежде и падение в пропасть после разрушения Союза! Это с уничтожением Америки весь Мир начнёт развиваться на принципах взаимного уважения и соблюдения интересов всех стран без разделения на Бедные, Слаборазвиые, Второсортные,Достойные-недостойные развиваться и прочее что противоречит Общечеллвеческим ценностям ...