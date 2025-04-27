Суд признал оформленный мошенниками кредит через приложением недействительным

В Верховном суде признали, что кредит, оформленный мошенниками в приложении, недействителен.По данным обзора судебной практики, опубликованном на сайте Верховного суда РФ, кредит оформленный мошенниками на жертву через взлом его аккаунта в банковском приложении, признали недействительным.
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