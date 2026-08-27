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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Отец Золотаревых: «Рада получала стипендии Ельцина – порядка 600 тысяч рублей. Приятно, когда на карту залетают такие деньги»

Отец сестер Золотаревых Александр рассказал о финансовой помощи от фонда Ельцина. 17-летняя Рада Золотарева сейчас занимает 285-ю строчку рейтинга, ее старшая сестра Анастасия – 271-ю.

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