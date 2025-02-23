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Царьград

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"Думаешь, нам вставят?": диспетчеры потеряли связь с самолётом над Новосибирском

"Думаешь, нам вставят?": диспетчеры потеряли связь с самолётом над Новосибирском

Причина, по которой экипаж замолчал, оказалась очень неожиданной.Стала известна причина, по которой в начале декабря прошлого года новосибирские авиадиспетчеры потеряли связь с пассажирским самолётом авиакомпании "ЮВТ Аэро", летевшим из Горно-Алтайска в Казань.

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