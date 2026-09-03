Тварь ли дрожащая или право имеет ﻿

Ростислав Ищенкоавтор издания "Украина.ру" Много раз говорил, что Марк Твен был великим журналистом, которого читают до сих пор, потому что ему повезло попасть в журналистику в период, когда СМИ уже были, а «профессионалов», учивших профессии журналиста в специальных учебных заведениях, ещё не было.