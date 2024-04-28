В школах Московской области завершился День добрых дел

Региональная благотворительная акция «День добрых дел» прошла во всех школах Подмосковья в последний день перед майскими праздниками, который по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева объявили выходным.
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