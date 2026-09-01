Катер разогнался до 343 км/ч и взмыл в воздух

На соревнованиях Lake of the Ozarks Shootout в США скоростной катер пересек финиш на скорости 343 километра в час (213 миль в час), после чего перевернулся несколько раз в воздухе и рухнул.
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