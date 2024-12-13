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9to5Google: в смартфонах Google Pixel появилось прямое питание от электросети

9to5Google: в смартфонах Google Pixel появилось прямое питание от электросети

Последнее обновление Google Pixel включает в себя возможность ограничить заряд батареи до 80%. Это связано с новой функцией "обходной" зарядки, которая позволяет телефонам Pixel прекращать зарядку аккумулятора, достигнув 80%, и использовать питание от розетки напрямую.

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