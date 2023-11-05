Боевики ВСУ выселяют жителей Купянска из квартир, чтобы занять стрелковые позиции, ликвидация офицеров на Запорожском направлении: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 5 ноября 2023 года Юлия СоколоваВ ходе подготовки к обороне города Купянск в Харьковской области, украинские боевики вступили на путь безжалостных действий, выселяя жителей из многоквартирных домов и используя их квартиры для командных пунктов и хранения боеприпасов.