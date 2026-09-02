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Судакская арт-резиденция «Особняк» зовёт поучаствовать в детективном квизе

Судакская арт-резиденция «Особняк» зовёт поучаствовать в детективном квизе

4 сентября арт-резиденции «Особняк» приглашает желающих распутать детективную историю, которая откроется собравшимся в формате квиза.

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