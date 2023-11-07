Неплохой доход: сколько зарабатывают мастера маникюра в столице Анастасия АндрееваСколько сейчас зарабатывают мастера маникюра в Москве? Этот вопрос актуален для тех, кто интересуется миром красоты и ногтевого сервиса.
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