1 сентября 2026 года в аэропорту Лейпцига произошёл инцидент с беспилотником. Власти ФРГ без доказательств обвинили Россию.
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