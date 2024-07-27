В ЦБ предрекли снижение разрыва цен на первичном и вторичном рынках жилья

Банк России ожидает, что в ближайшем будущем разрыв цен на первичную и вторичную недвижимость на рынке жилья значительно сократится, такое мнение высказал заместитель председателя регулятора Алексей Заботкин, передает «Российская газета».
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