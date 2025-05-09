Захарова потребовала от Берлина прекратить поддержку Киева

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова выступила с жёсткой критикой в адрес Германии в ответ на заявление немецкого МИДа о стремлении защищать мир и свободу в Европе.
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