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Захарова потребовала от Берлина прекратить поддержку Киева

Захарова потребовала от Берлина прекратить поддержку Киева

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова выступила с жёсткой критикой в адрес Германии в ответ на заявление немецкого МИДа о стремлении защищать мир и свободу в Европе.

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