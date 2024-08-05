Пресня станет зеленее

Горожане обсудили озеленение территории, прилегающей к дому №5 в Богословском переулке 2 августа 2024 года в Пресненском районе города Москвы прошла встреча активных жителей с инженером-экологом, директором Московского зоопарка Светланой Акуловой.
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