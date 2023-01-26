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Никколо Мачии: «Олимпиада-2026 – наша главная цель. Нужно быть готовыми к сильной конкуренции, например, если вернутся российские спортсмены»

Чемпионы Европы-2023 в парном катании итальянцы Сара Конти и Никколо Мачии рассказали, какие российские пары им нравятся, а также назвали Олимпиаду-2026 своей главной целью.

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