"Они нас предали... "

Karmadon

"В этом гарантия будущей мягкой интеграции этих территорий в состав России". Интеграции? Вы забыли – Украина это не Донбасс. Вешать себе на шею такой хомут? Да ни приведи Господь! Доскакались, падлы кастрюлеголовые? Сами свою кашу расхлебывайте.