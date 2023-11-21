СЕРГЕЙ БОГАТЫРЁВ У этой войны должен быть не просто завершение с флагом России над Львовом. Она должна закончиться - предательством Запада, всей Украины.
"Они нас предали... "
Комментарии
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Karmadon
"В этом гарантия будущей мягкой интеграции этих территорий в состав России". Интеграции? Вы забыли – Украина это не Донбасс. Вешать себе на шею такой хомут? Да ни приведи Господь! Доскакались, падлы кастрюлеголовые? Сами свою кашу расхлебывайте.
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16 час.
Boris Borisov
"В этом гарантия будущей мягкой интеграции этих территорий в состав России". Интеграция должна быть жесточайшей , бескомпромиссной и свирепой ! Чтобы всякое украиньсьтво было выкорчевано навсегда !
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12 час.
Г
Геннадий
"...торопиться не надо" - ❓❓❓
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1 час.
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