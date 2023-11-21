Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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"Они нас предали... "

"Они нас предали... "

СЕРГЕЙ  БОГАТЫРЁВ У этой войны должен быть не просто завершение с флагом России над Львовом. Она должна закончиться - предательством Запада, всей Украины.

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Комментарии
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Karmadon
&quot;В этом гарантия будущей мягкой интеграции этих территорий в состав России&quot;. Интеграции? Вы забыли – Украина это не Донбасс. Вешать себе на шею такой хомут? Да ни приведи Господь! Доскакались, падлы кастрюлеголовые? Сами свою кашу расхлебывайте.
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16 час.
Boris Borisov
&quot;В этом гарантия будущей мягкой интеграции этих территорий в состав России&quot;.                                                                                        Интеграция должна быть жесточайшей , бескомпромиссной и свирепой !  Чтобы всякое украиньсьтво было выкорчевано навсегда !
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12 час.
Г
Геннадий
&quot;...торопиться не надо&quot; - ❓❓❓
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1 час.

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