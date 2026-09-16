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"Упекли в психбольницу": лечение зуба за три дня свело гробовщика в могилу

"Упекли в психбольницу": лечение зуба за три дня свело гробовщика в могилу

"112" В Тверской области лечение зубов за три дня свело пациента в могилу. Ему стало плохо, но вместо реанимации больного в наручниках отправили в психоневрологическую больницу.

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