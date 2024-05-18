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Надаль – Федереру: «В нашу первую встречу ты был немного высокомерным»

Надаль – Федереру: «В нашу первую встречу ты был немного высокомерным»

В рекламной кампании Louis Vuitton у них спросили, помнят ли они, как впервые встретились. РН: Да, помню.

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