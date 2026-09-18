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МОСИНФОРМ

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Жилой дом 1928 года постройки обновляют по программе капитального ремонта жилого фонда

Жилой дом 1928 года постройки обновляют по программе капитального ремонта жилого фонда

В 2026 году вторую жизнь вернут жилому зданию, которое расположено по адресу: переулок Балканский Большой, дом 13/47, корпус 4.

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