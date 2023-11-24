Крымчанина обвиняют в поставках на Украину комплектующих к военной технике

ФСБ обвинила жителя Феодосии в сотрудничестве с украинскими спецслужбами. «Будучи завербованным представителями украинских спецслужб и действуя в их интересах, он осуществлял за денежное вознаграждение поиск и переправку на Украину комплектующих к военной авиационной технике российского производства», – сообщили в ведомстве.
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