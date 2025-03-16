Ползать, гавкать и позорно умереть? Сирия дает полезный урок: мужчина должен быть готов защищать близких в любое время и любым способом

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Sergey Ivanov

А не желает ли автор этого опуса озаботиться другим вопросом: -На хрена мне такое государство и такая власть, которая не в состоянии меня защитить? И даже вообще не собирается это делать, потому что у нее совсем другие интересы... А вот еще вопрос: Автор негодует, почему я так и не купил сейф для оружия? Вот уж что верно то верно! По закону, я обязан держать оружие в сейфе, патроны к нему- отдельно и под особым замком. А теперь представьте ситуацию: Ко мне в дом вломилась шайка бандитов. Мои действия? Я должен вскочить с постели, в темноте найти связку ключей, открыть сейф и патронное отделение. Затолкать патроны в обойму. Зарядить оружие. Потом произвести холостой выстрел. И только потом- на поражение! И только в том случае, если у бандита тоже будет оружие! Пока он не достал из кармана свой пистолет- я не имею права стрелять! Оказывается, это «превышение обороны»! То есть, «явное несоответствие»... А вот не так давно прочитал я в интернете советы какого- то адвоката. Так вот, он советует УБЕЖАТЬ! Из СВОЕГО дома! И только потом( если бандит не успеет вас догнать и зарезать)- обратиться в полицию. Где он услышит знакомый всей стране совет: -Вот когда вас убьют- тогда и приходите! Объяснение простое: Вы ночью не можете квалифицированно оценить степень опасности. А вдруг ребята просто зашли попросить сигарету? Это может сделать только полиция. Поэтому все ваши действия по самозащите будут расценены как «превышение обороны». И сидеть будет не бандит, а именно вы! И сидеть вы будете долго... А бандит из бандита волшебным образом превращается в потерпевшего и будет на суде демонстрировать свой подбитый вами глаз. При этом закон почему- то не предлагает вору оценить «степень опасности», когда он лезет в чужой дом. Странная логика у этого автора: Вместо того, чтобы задать вопрос к власти, как это так получилось, что страну наводнили толпы вооруженных таджикских бандитов, он предлагает всем нам вооружаться! Что, коррупция не позволяет? Так пусть власть борется с коррупцией! В Китае не стесняются коррупционеров расстреливать прямо на стадионе, с показом по телевидению! Почему наша власть играет в непонятные игры в «толерантность»? Почему раскрыла ворота в страну для всякого дерьма, словно Россия- не государство, а скотный двор, откуда каждый может тащить все, что может? Да, есть у нашего народа такая вот черта- коллективная трусость. Эту черту в нас старательно воспитывала власть. Потому, что человек, у которого отняли даже теоретическую возможность себя защитить, перестает быть человеком. Он превращается в скота, с которым власть может делать все, что угодно! Ну, а такой народ, который перестал чувствовать себя Народом, обречен на исчезновение. Русских сейчас в России около 80%. Но те 20% таджикских бандитов сильнее! Потому, что они- сплочены. Потому, что у каждого в кармане нож, а дома под подушкой- автомат. Они всегда действуют толпой, тогда как русский- всегда один и всегда безоружен. Поэтому не надо надеяться на то, что нас- большинство. Россию победят вот эти шайки мусульманских бандитов. Победят меньшинством, но сплоченным и вооруженным. Вы не задумывались о том, что в одной только Москве мигрантов- мусульман больше, чем вся наша сухопутная армия? И что они только ждут сигнала, чтобы пойти на штурм Кремля?... А тыкать пальцем в русского- и при этом ничего не говорить об антирусской власти- как- то не по понятиям...