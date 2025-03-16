БлокнотРУ Резня в Сирии алавитов, христиан и «неправильных мусульман» продолжается. Нетрудно сложить «два плюс два», чтобы за всем этим ужасом увидеть и реальную, конкретную угрозу России.
Ползать, гавкать и позорно умереть? Сирия дает полезный урок: мужчина должен быть готов защищать близких в любое время и любым способом
Комментарии
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Sergey Ivanov
А не желает ли автор этого опуса озаботиться другим вопросом: -На хрена мне такое государство и такая власть, которая не в состоянии меня защитить? И даже вообще не собирается это делать, потому что у нее совсем другие интересы... А вот еще вопрос: Автор негодует, почему я так и не купил сейф для оружия? Вот уж что верно то верно! По закону, я обязан держать оружие в сейфе, патроны к нему- отдельно и под особым замком. А теперь представьте ситуацию: Ко мне в дом вломилась шайка бандитов. Мои действия? Я должен вскочить с постели, в темноте найти связку ключей, открыть сейф и патронное отделение. Затолкать патроны в обойму. Зарядить оружие. Потом произвести холостой выстрел. И только потом- на поражение! И только в том случае, если у бандита тоже будет оружие! Пока он не достал из кармана свой пистолет- я не имею права стрелять! Оказывается, это «превышение обороны»! То есть, «явное несоответствие»... А вот не так давно прочитал я в интернете советы какого- то адвоката. Так вот, он советует УБЕЖАТЬ! Из СВОЕГО дома! И только потом( если бандит не успеет вас догнать и зарезать)- обратиться в полицию. Где он услышит знакомый всей стране совет: -Вот когда вас убьют- тогда и приходите! Объяснение простое: Вы ночью не можете квалифицированно оценить степень опасности. А вдруг ребята просто зашли попросить сигарету? Это может сделать только полиция. Поэтому все ваши действия по самозащите будут расценены как «превышение обороны». И сидеть будет не бандит, а именно вы! И сидеть вы будете долго... А бандит из бандита волшебным образом превращается в потерпевшего и будет на суде демонстрировать свой подбитый вами глаз. При этом закон почему- то не предлагает вору оценить «степень опасности», когда он лезет в чужой дом. Странная логика у этого автора: Вместо того, чтобы задать вопрос к власти, как это так получилось, что страну наводнили толпы вооруженных таджикских бандитов, он предлагает всем нам вооружаться! Что, коррупция не позволяет? Так пусть власть борется с коррупцией! В Китае не стесняются коррупционеров расстреливать прямо на стадионе, с показом по телевидению! Почему наша власть играет в непонятные игры в «толерантность»? Почему раскрыла ворота в страну для всякого дерьма, словно Россия- не государство, а скотный двор, откуда каждый может тащить все, что может? Да, есть у нашего народа такая вот черта- коллективная трусость. Эту черту в нас старательно воспитывала власть. Потому, что человек, у которого отняли даже теоретическую возможность себя защитить, перестает быть человеком. Он превращается в скота, с которым власть может делать все, что угодно! Ну, а такой народ, который перестал чувствовать себя Народом, обречен на исчезновение. Русских сейчас в России около 80%. Но те 20% таджикских бандитов сильнее! Потому, что они- сплочены. Потому, что у каждого в кармане нож, а дома под подушкой- автомат. Они всегда действуют толпой, тогда как русский- всегда один и всегда безоружен. Поэтому не надо надеяться на то, что нас- большинство. Россию победят вот эти шайки мусульманских бандитов. Победят меньшинством, но сплоченным и вооруженным. Вы не задумывались о том, что в одной только Москве мигрантов- мусульман больше, чем вся наша сухопутная армия? И что они только ждут сигнала, чтобы пойти на штурм Кремля?... А тыкать пальцем в русского- и при этом ничего не говорить об антирусской власти- как- то не по понятиям...
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11 час.
Пенсионер
Нажимал на «Плюс», реакции нет. Никто не одобряет, или заранее это не возможно? Всего 9 человек выразило одобрение. Я - уже десятый!
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4 час.
Виктор Коряцкий
"Легально приобрести нарезное оружие или травмат – нетрудно" (с). Автор! А ты пробовал его приобрести? Обучение полугодовой курс, а не один день. Вопросник при получении/продлении лицензии состоит из 10 вопросов, составленных настолько иезуитски (по принципу казнить нельзя миловать), что нормальному человеку невозможно на них ответить правильно, что дает свободу разрешителю дать вам лицензию или отказать. В то же самое время "гости" не то что обделенные интеллектом, но даже не знающие языка без проблем массово эти лицензии приобретают. А для нас легче права получить, чем эту лицензию.
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1 час.
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