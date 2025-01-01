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Федерация шахмат России пригласила американца Ниманна на «Аэрофлот опен»

«Мы приглашаем Ханса Ниманна на «Аэрофлот опен». В наступившем году одним из ярких событий должен стать 20-й, юбилейный турнир, который мы проводим с нашим надежным партнером – «Аэрофлотом».

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